Впервые с 2012 года в стране состоялась процедура присвоения звания эксперта по оценке охотничьих трофеев.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минлесхоза, удостоверения Министерства лесного хозяйства получили 66 человек.

Полномочия на разработку положения об экспертах предусмотрены указом № 112 от 21 марта 2018 г., что, в свою очередь, позволило провести административную процедуру. Ранее из-за разногласий, связанных со спецификацией нормативных правовых актов, звание эксперта не присваивалось.

До этого оценку трофеев в стране фактически осуществляли шесть человек. Вместе с тем они ежегодно проводили оценку не менее тысячи трофеев. Расширение перечня экспертов охотничьих трофеев позволит сделать прохождение процедуры более оперативным.

Чтобы стать экспертом по оценке охотничьих трофеев, кандидатам необходимо было пройти соответствующее обучение, а также подать документы на рассмотрение квалификационной комиссии. По результатам двух этапов 66 специалистам (в основном, охотоведам) были выданы удостоверения второй категории, которые позволяют оценивать трофеи на территории всей страны. Согласно действующему законодательству, со временем эксперты смогут повысить свою категорию. Для этого необходимо будет наработать соответствующий опыт.