Первый заместитель начальника Минской региональной таможни Владимир Попылин проведет 12 декабря прямую телефонную линию на тему «Перемещение товаров физическими лицами в международных почтовых отправлениях. Изменение ставки таможенной пошлины с 1 января 2020 года».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в МРТ, получить ответы на вопросы можно с 10.00 до 11.00 по телефону (017) 218-95-01.

Как сообщалось ранее, с 1 января 2020 г. снижается ставка таможенной пошлины в отношении товаров, перемещаемых в МПО.