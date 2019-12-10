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ЭКОНОМИКА РБ
РУКОВОДСТВО МИНСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ТАМОЖНИ ПРОВЕДЕТ 12 ДЕКАБРЯ ПРЯМУЮ ЛИНИЮ О ПОРЯДКЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ТОВАРОВ В МПО
13:50 10.12.2019
Первый заместитель начальника Минской региональной таможни Владимир Попылин проведет 12 декабря прямую телефонную линию на тему «Перемещение товаров физическими лицами в международных почтовых отправлениях. Изменение ставки таможенной пошлины с 1 января 2020 года».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в МРТ, получить ответы на вопросы можно с 10.00 до 11.00 по телефону (017) 218-95-01.
Как сообщалось ранее, с 1 января 2020 г. снижается ставка таможенной пошлины в отношении товаров, перемещаемых в МПО.
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