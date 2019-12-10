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ЭКОНОМИКА РБ


ОБУЧЕНИЕ НОВЫМ ПРАВИЛАМ ГОСЗАКУПОК В «ШКОЛЕ ПОСТАВЩИКОВ» БУДЕТ ПРОХОДИТЬ ЕЖЕКВАРТАЛЬНО
12:52 10.12.2019

Образовательный центр Национального центра маркетинга с нового 2020 года планирует проводить «Школу поставщиков» ежеквартально, а также запускает восьмичасовой формат данной программы для корпоративных клиентов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НЦМ, «Школа поставщиков» — новый образовательный проект Национального центра маркетинга в сфере государственных закупок. Впервые в центре внимания оказались интересы поставщиков. Ранее в обучающих программах о закупках акцент делался только на заказчиков.

Поводом для подготовки такой программы послужили изменения в законе о государственных закупках, который теперь предусматривает более жесткие условия работы для участников. Если ранее ошибки в ходе закупки грозили участникам, как правило, лишь проигрышем в процедуре, то теперь установлена обязанность заказчика направлять сведения о «недобросовестных» поставщиках в МАРТ. Далее сведения о таких участниках вносятся в список временно не допускаемых к участию в процедурах госзакупок в течение двух лет. Лишиться такого интересного сектора продаж на два года может быть весьма болезненно, да и репутационные потери тоже велики, ведь список «недобросовестных» поставщиков находится в открытом доступе.

В первой программе «Школа поставщиков», которая прошла в ноябре, приняли участие представители сорока компаний. Среди них были и крупные компании, такие как Унитарное предприятие «А1», ООО «Автоцентр Атлант-М Боровая», СООО «Мобильные ТелеСистемы», ОАО «Минский молочный завод №1», и представители малого бизнеса, которые только начинают свою работу в госзакупках.

Новичкам в сфере закупок программа помогла определиться со стратегией, понять свои возможности в этом сегменте рынка, определить, где и как искать интересные закупки и максимально эффективно в них участвовать, а также научиться просчитывать риски и видеть подводные камни.

Опытные игроки отметили пользу и необходимость участия в такой программе. Например, представители «А1» поделились, что «Школа поставщиков» помогла систематизировать имеющиеся знания, разобраться в деталях и сложных для понимания моментах, получить краткую и структурированную информацию о тех изменениях, которые произошли за последние полгода, а также узнать о планируемых изменениях, которые произойдут в скором времени.
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