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ЭКОНОМИКА РБ


ЗАМНАЧАЛЬНИКА ИМНС ПО ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВЕДЕТ 11 ДЕКАБРЯ ПРЯМУЮ ЛИНИЮ
12:40 10.12.2019

Заместитель начальника инспекции Министерства по налогам и сборам Беларуси по Гродненской области Геннадий Кучун проведет 11 декабря прямую телефонную линию.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС Беларуси по Гродненской области, задать вопросы можно с 9.00 до 13.00 по телефону 8 (0152) 45-30-03.
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