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ЭКОНОМИКА РБ
ПОТОК ГРУЗОВИКОВ ИЗ БЕЛАРУСИ НА ЗАПАД В РЕГИОНЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БРЕСТСКОЙ ТАМОЖНИ ЗА 11 МЕСЯЦЕВ ВЫРОС НА 7%
12:19 10.12.2019
Наблюдается увеличение потока грузовых автомобилей, следующих через республиканские пункты таможенного оформления в регионе деятельности Брестской таможни.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Брестской таможне, за 11 месяцев 2019 г. поток грузовых автомобилей, следующих на выезд из Республики Беларусь, в западном направлении увеличился на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост на 13% наблюдается и по украинскому направлению.
Это связано, в первую очередь, со стремлением субъектов хозяйствования до конца года исполнить свои договорные обязательства по внешнеэкономическим контрактам.
В Брестской таможне сформирован дополнительный резерв сотрудников, налажено взаимодействие с таможенными органами сопредельных государств, принимаются иные меры, направленные на ускорение таможенного оформления в отношении грузовых транспортных средств.
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