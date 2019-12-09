ЭКОНОМИКА РБ

МИНИСТР ЭНЕРГЕТИКИ ПРОВЕДЕТ 11 ДЕКАБРЯ ПРИЕМ ГРАЖДАН В МОЗЫРЕ

11:02 10.12.2019 Министр энергетики Виктор Каранкевич проведет 11 декабря прием граждан в Мозыре. Как сообщает РУП «Гомельэнерго», задать вопросы можно с 14.00 до 15.00 в Мозырском районном исполнительном комитете (Мозырь, пл. Ленина, 16).