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ЭКОНОМИКА РБ
МИНИСТР ЭНЕРГЕТИКИ ПРОВЕДЕТ 11 ДЕКАБРЯ ПРИЕМ ГРАЖДАН В МОЗЫРЕ
11:02 10.12.2019
Министр энергетики Виктор Каранкевич проведет 11 декабря прием граждан в Мозыре.
Как сообщает РУП «Гомельэнерго», задать вопросы можно с 14.00 до 15.00 в Мозырском районном исполнительном комитете (Мозырь, пл. Ленина, 16).
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