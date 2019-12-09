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ЭКОНОМИКА РБ
ПАКЕТ АКЦИЙ ОАО «БРЕСТСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ УНИВЕРМАГ» ВЫСТАВЯТ НА ТОРГИ
10:33 10.12.2019
Пакет акций ОАО «Брестский центральный универмаг» в размере 2,43% уставного фонда общества выставят на торги.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, проведение аукциона по продаже находящегося в городской собственности пакета акций ОАО «Брестский центральный универмаг» планируется в январе 2020 года.
Это будут первые электронные торги в системе ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа», к которым Брестский облисполком будет допущен в качестве организатора их проведения.
На днях Брестский горисполком был принят в члены Секции фондового рынка ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».
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