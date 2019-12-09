Комитет государственного контроля Витебской области выявил нарушения и недостатки, препятствующие созданию в Оршанском районе сбалансированной и качественной системы общественных перевозок.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, витебским областным коммунальным транспортным унитарным предприятием «Оператор перевозок», на которое облисполкомом возложены функции по организации автомобильных перевозок, не проведен должный анализ пассажиропотока, не осуществляется надлежащий контроль за соблюдением расписания движения транспорта. Маршруты с низким пассажиропотоком не распределены рационально между филиалом и частными перевозчиками, в результате перевозку по ряду социальных городских маршрутов осуществляет только филиал.

Филиалом «Автобусный парк №3 Орши» ОАО «Витебскоблавтотранс» не обеспечено четкое исполнение установленных графиков движения, своевременное информирование населения о работе транспорта. За 9 месяцев текущего года по проблемам перевозок пассажиров в Оршанский райисполком обратился 81 гражданин, из них по вопросам несоблюдения графика движения – 10. Кроме того, в филиал поступило 3 обращения о срыве рейсов. Одной из причин несоблюдения графика движения и срыва рейсов в филиале называют неукомплектованность штатной численности водителей. На 1 октября филиалу не хватало 20 водителей, или 14,4% от штатной численности. Несмотря на принимаемые меры, решить проблему с кадрами пока не удается.

На протяжении нескольких лет филиал работает с убытками. При этом разработанный им и утвержденный руководством ОАО «Витебскоблавтотранс» комплекс мероприятий по оптимизации затрат на 2019 год предусматривает снижение затрат не на 5%, как это установлено Комплексом мер, а лишь на 2%. Практически все маршруты, обслуживаемые филиалом, убыточны. Среди причин – утрата доверия пассажиров и предпочтение ими частных перевозчиков. Как следствие, пассажиропоток, обслуживаемый автобусами филиала, значительно меньше вместимости автобусов, а полученная за рейс выручка не покрывает затраты на перевозку пассажиров.