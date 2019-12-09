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ЭКОНОМИКА РБ


ОАО «БЕЛАЗ» ПОСТАВИТ 24 КАРЬЕРНЫХ САМОСВАЛА НА КУЗБАСС
09:56 10.12.2019

На разрез «Междуреченский» одного из крупнейших в Кузбассе предприятий открытой добычи угля АО «Междуречье» (входит в группу «Сибуглемет») будет поставлено 24 карьерных самосвала «БЕЛАЗ» грузоподъемностью 130 и 220 тонн.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «БЕЛАЗ», карьерные самосвалы БЕЛАЗ-75306 и БЕЛАЗ-75131 будут доставлены в город Междуреченск Кемеровской области несколькими партиями до июня 2020 года. Первые пять 220-тонных самосвалов в начале ноября уже поступили в управление автотранспорта АО «Междуречье», сейчас производится их сборка.

В настоящее время в разной стадии готовности четыре самосвала. По плану – первые белорусские 220-тонники начнут работать на разрезе уже в декабре этого года. За руль новой техники сядут водители, у которых за плечами серьезный опыт работы.

Всего в АО «Междуречье» на данный момент эксплуатируется порядка 80 единиц карьерных самосвалов «БЕЛАЗ»: 130- и 220-тонные машины, углевозы БЕЛАЗ-75131-04.
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