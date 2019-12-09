Общегородская ярмарка вакансий «Работа здесь!» пройдет 12 декабря в культурно-спортивном центре УП «Минское отделение Белорусской железной дороги» (ул. Чкалова, 7), пишет агентство «Минск-Новости».

Как сообщили в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома, выбрать подходящую можно будет из порядка 4 тыс. вакансий. В числе требующихся специалистов — экономисты, товароведы, бухгалтеры, технологи, инженеры, представители рабочих профессий – плиточники, почтальоны, операторы связи, продавцы, электромонтеры и многие другие. Зарплата по отдельным вакансиям превышает 1 тыс. рублей.

Соискатели смогут напрямую пообщаться с нанимателями, получить всю интересующую информацию о предлагаемой ими работе. Будут раздаваться информационные материалы об услугах государственной службы занятости населения, буклеты с рекомендациями по поиску работы и составлению резюме, специализированные печатные издания с актуальными вакансиями.

Специалисты комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома проконсультируют горожан по вопросам применения трудового законодательства, стратегий поиска работы, трудоустройства. Все желающие в зависимости от имеющихся запросов смогут посетить секции «Начнем бизнес вместе», «Стратегия выбора профессии», «Занятость в свободное от учебы время», «Равные права равные возможности», «Обучение с гарантированным трудоустройством» и другие. На интерактивной площадке «Обучение — шаг к карьере!» презентуют услуги учреждений образования, обучающих взрослое население по программам подготовки, переподготовки и обучающих курсов. Все услуги предоставляются бесплатно.

Мероприятие пройдет с 10:00 до 13:00. Общегородскую ярмарку вакансий «Работа здесь!» проводит комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.