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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА ОДИННАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ В БЕЛАРУСИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО ПОЧТИ 10 ТЫСЯЧ ЮРЛИЦ И БОЛЕЕ 35 ТЫС. ИП
09:41 10.12.2019
За одиннадцать месяцев 2019 года в Беларуси зарегистрировано 45062 субъекта хозяйствования.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минюсте, из них зарегистрировано 9976 юридических лиц и 35086 индивидуальных предпринимателей.
В Брестской области зарегистрировано 802 юридических лица и 4468 индивидуальных предпринимателей; в Витебской - 674 юрлица и 3184 ИП; в Гомельской - 705 юрлиц и 4035 ИП; в Гродненской - 634 юрлица и 3798 ИП; в Минской - 1584 юрлица и 5877 ИП; в Могилевской - 639 юрлиц и 3557 ИП; в Минске - 4819 юридических лиц и 10167 индивидуальных предпринимателей.
Национальный банк, министерства финансов и юстиции, а также главные управления юстиции облисполкомов, Минского горисполкома (в отношении местных общественных объединений и фондов) в обозначенный период зарегистрировали 119 юридических лиц.
При этом в отношении 29424 субъектов хозяйствования (9291 юридического лица и 20133 индивидуальных предпринимателей) в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей внесена запись о начале процедуры ликвидации (прекращения деятельности).
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