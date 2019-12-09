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ЭКОНОМИКА РБ


ЦЕНЫ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ЖИЛЬЯ СТОЛИЦЫ ВНОВЬ НАЧАЛИ РАСТИ
18:00 09.12.2019

После трех спокойных недель цены на вторичном рынке жилья вновь начали расти. За минувшую неделю, c 2 по 9 декабря 2019 года, индекс цен на квартиры в Минске вырос на 0,4% и составил 1392 $/м2.

Как сообщает информационно-аналитический центр Realt.by, средняя цена квартир в новостройках Минска снизилась за неделю на 0,4% и составила 1298 $/м2. Это самый низкий уровень за последние 4 месяца.

Количество выставленных на продажу квартир выросло на 0,8%. Единственным сегментом, где наблюдался отток объектов, оказались 4-комнатные квартиры (-0,2%).

За последний год общее предложение квартир на рынке сократилось на 9,4%.

Рост цен наблюдался у всех типов квартир. Максимальные темпы демонстрировали 4-комнатные квартиры (+0,8%), остальные приросли в цене на 0,3−0,4%.

В двух районах по итогам недели произошло снижение цен. В Партизанском оно составило 0,8%, а в Советском 0,2%. В остальных районах цены на квартиры росли, максимальные темпы были отмечены в Ленинском (+1%) и Первомайском (+0,7%) районах.

По прошествии недели в областных центрах Беларуси сложилась следующая ценовая ситуация: Брест — 809 $/м2 (+0,4%), Витебск — 616 $/м2 (без изменений за неделю), Гомель — 619 $/м2 (+0,2%), Гродно — 732 $/м2 (-0,4%), Могилев — 631 $/м2 (+0,5%).
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