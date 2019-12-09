Новый азотный комплекс ОАО «Гродно Азот» снизит затраты на производство примерно на 15,5%, а объемы выпускаемых азотных удобрений увеличатся в 1,5 раза. Об этом заявил председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов.

По его словам, летом этого года ОАО «Гродно Азот» сообщил о начале реализации инвестиционного проекта по возведению нового азотного комплекса. До конца года будет определен генподрядчик. Пока есть несколько претендентов из Италии и Китая.

«Новый азотный комплекс снизит затраты на производство примерно на 15,5%, а объемы выпускаемых азотных удобрений увеличатся в 1,5 раза. Это поможет предприятию постоянно присутствовать на внешнем рынке, покрывая при этом потребности рынка внутреннего в те периоды, когда спрос на удобрения особенно высок», – отметил В. Кравцов.

Также он подчеркнул, что в области достаточно много инвестиционных проектов, притом в различных сферах – промышленности, сельском хозяйстве, сфере торговли и услуг, логистике.

«Например, создание многопрофильного производства мебели ООО «Шинака Мебель Бел» в Сморгонском районе, строительство логистического центра в Свислочском, организация системы электронной очереди в пункте пропуска «Брузги». Практически подходит к завершению крупнейший инвестпроект в энергетической отрасли страны – строительство Белорусской АЭС», – пояснил В. Кравцов.