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ЭКОНОМИКА РБ


БОЛЕЕ 90% БЕЛОРУССКИХ КОМПАНИЙ СТОЛКНУЛИСЬ С ВНЕШНИМИ КИБЕРУГРОЗАМИ – ESET
17:41 09.12.2019

Международная антивирусная компания ESET провела комплексное исследование информационной безопасности компаний в СНГ, в котором приняли участие десятки ИТ-специалистов и владельцев бизнеса.

По итогам исследования ESET выяснила, что 93% компаний Беларуси столкнулись с киберугрозами. Данный показатель один из самых высоких по СНГ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в компании, наиболее распространенными стали такие угрозы, как спам (в мультивариативном опросе его отметили 83% респондентов), вредоносы (71%), уязвимости в ПО (26%), потеря сотрудниками корпоративных мобильных устройств (16%). Ранее ESET опубликовала новость, в которой сообщается, что каждая десятая компания Беларуси страдает от случайных и намеренных утечек данных.

Белорусские компании используют различные способы борьбы с перечисленными угрозами. Самое популярное средство обеспечения информационной безопасности в белорусском бизнесе — антивирусные решения (отметили 99% респондентов). 71% следят за использованием и обновлением ПО, 49% обеспечивают контроль внешних носителей, 11% обращаются к сторонним компаниям для аудита IT-безопасности компании.

По результатам исследования можно сделать вывод, что меры, предпринимаемые белорусскими компаниями для усиления информационной безопасности, позволяют решить значительную часть проблем. К примеру, 74% компаний беспокоит защита финансовой информации от киберугроз, при этом 40% компаний внедрили системы для защиты финансовых операций. 70% респондентов считают, что принимаемых мер достаточно для достижения удовлетворительного уровня информационной безопасности.

Стоит отметить, что 13% хотели бы увеличить бюджет на формирование эффективной корпоративной системы защиты информации — к примеру, вложить средства в обучение сотрудников, поскольку человеческий фактор оказывает наиболее существенное влияние на общую безопасность. 21% планируют приобретение дополнительной аппаратной защиты.

ESET рекомендует использовать комплексные антивирусные решения для бизнеса, которые помогут избежать ущерба от всевозможных вредоносных программ, способных вывести из строя инфосистему предприятия.

В исследовании приняли участие 242 респондента из Казахстана, Узбекистана, Азербайджана, Армении и Беларуси — ИТ-директора и системные администраторы, а также владельцы бизнеса. Опрос проходил в августе 2019 года.
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