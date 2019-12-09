Международный научно-практический форум INMAX-2019 и Ярмарка инновационных идей SMART PATENT-2019 пройдут 11-12 декабря в Минске.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в оргкомитете, научные исследования по всем ветвям научного знания, инновационные проекты и элитное бизнес-образование – на одной площадке с главной целью повысить свой уровень объединит от школьников до владельцев глобальных бизнесов.

В двухдневной программе: инновационный научно-практический форум INMAX'19; выставка инновационных проектов SMART PATENT; международная научная конференция для молодых ученых «Научные стремления»; форум студенческой и учащейся молодежи «Первый шаг в науку»; «Сессия стратегического менеджмента» от бизнес-школы EMAS по программе Executive MBA (Российская Федерация); образовательный модуль LEAN PRODUCTION (Литва); конкурс стартапов INNOVATIVE DAY и др.

В мероприятиях примут участие ведущие эксперты из России и Литвы в сфере управления инновационными компаниями и производственными организациями, представители научных и инновационных лабораторий и организаций, инвестиционные и инновационные фонды, центры трансфера технологий, представители органов государственного управления и все желающие реализовать свой инновационный проект с получением государственной поддержки или с привлечением частного капитала.

К участию в конкурсе на получение бесплатной выставочной площади в рамках SMART PATENT приглашались инновационные компании и стартапы, имеющие прототип или защищенную интеллектуальную собственность, желающие получить экспертную поддержку.

Статистика мероприятия: представленные страны – Беларусь, Казахстан, Литва, Украина, Россия; научные эксперты 30+; инновационные проекты 109+; экспоненты выставки 39+; научные проекты учащихся 240+; научные проекты студентов 190+; научные проекты молодых ученых 115+; предприниматели 350+; стартапы 20+.

Проекты будут представлены в области медицины, IT, биотехнологий, энергетики, промышленных технологий, химии и нанотехнологий. Некоторые проекты форума INMAX и Ярмарки инновационных идей будут рекомендованы к участию в минском этапе Стартап-тура Инновационного фонда «Сколково» весной 2020 года.

Организаторы мероприятия – Комитет экономики Минского городского исполнительного комитета, ОО «Центр молодежных инноваций», ООО «Минский городской технопарк».

Партнеры мероприятия – Бизнес-школа EMAS, Lean LT, Фонд «Сколково», Белорусский инновационный фонд, Инновационный фонд Мингорисполкома, Республиканская конфедерация предпринимательства, Администрация Парка высоких технологий, Китайско-белорусский инновационный центр коммерциализации научно-технических достижений Индустриального парка «Великий камень», Министерство образования Беларуси, Национальная академия наук Беларуси, Бизнес союз предпринимателей и нанимателей имени профессора М.С. Кунявского, Государственный комитет по науке и технологиям, ОАО «Агат – электромеханический завод», Государственный военно-промышленный комитет.