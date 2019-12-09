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ЭКОНОМИКА РБ
ОКОЛО 110 МЛН ДОЛЛАРОВ ПЛАНИРУЕТСЯ ЗАТРАТИТЬ НА РЕКОНСТРУКЦИЮ ТРАССЫ М7
16:52 09.12.2019
На реконструкцию трассы М7 планируется затратить около 110 млн долларов. Об этом рассказал председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов.
По его словам, в следующем году в области приступят к новому крупномасштабному проекту – реконструкции трассы М7 и расположенного на ней пункта пропуска «Каменный Лог» на белорусско-литовской границе. Большая часть автомагистрали проходит по территории региона. Источники финансирования уже определены. На реализацию проекта планируется затратить около 110 млн долларов. Это не просто комфорт и безопасность передвижения, но и повышение транзитного и логистического потенциала региона, граничащего со странами ЕС.
Он отметил, что сейчас практически завершена реконструкция автомагистрали М6, в рамках проекта произошло частичное обновление прилегающего к трассе придорожного сервиса, в том числе автозаправочных станций.
Протяженность маршрутной сети в регионе – более 35 тыс. километров. Для пассажирских перевозок организовано порядка 170 городских и 130 междугородных маршрутов. При этом Гродно остается самым автомобилизированным городом страны. Даже Минск уступает ему в этом показателе. Тем не менее, для удобства пассажиров, пользующихся общественным транспортом, делается многое – продолжается закупка троллейбусов, в том числе бесконтактных, обновляются автобусные парки.
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