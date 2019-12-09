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ЭКОНОМИКА РБ


В БАРАНОВИЧАХ ЗАСЕЛЯЕТСЯ ПЕРВЫЙ ЭЛЕКТРОДОМ, ВТОРОЙ ПОЧТИ ГОТОВ
16:36 09.12.2019

В Барановичах (ул. Оржоникидзе) заселяется первый электродом, второй почти готов к вводу в эксплуатацию. Электричество здесь заменило все, избавив от необходимости строительства котельной, прокладки тепловых сетей, подведения газа.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Департаменте по энергоэффективности, реализованный в Барановичах проект стал одним из мероприятий, предусмотренных Комплексным планом развития электроэнергетической сферы до 2025 г. с учетом ввода Белорусской АЭС. Подобные дома планируется строить в районах, удаленных от источников тепло- и газоснабжения.

Ни теплосетей, ни тепловых пунктов в доме нет. В каждой квартире индивидуальная система отопления. Электрокотел мощностью 4 кВт может настраиваться на любой режим, в зависимости от представлений хозяев о комфорте. За горячую воду отвечает бойлер объемом 80 л.

Главные преимущества такого технического решения видны сразу. Во-первых, это возможность самостоятельно выбирать в собственной квартире любой температурный режим. Во-вторых, горячее водоснабжение обеспечивается круглый год, без летних двухнедельных перерывов на промывку сетей. Строительство такого дома, по оценкам специалистов, обходится дешевле на 15-20% из-за отсутствия общих коммуникаций. А значит, и цена квадратного метра будет более демократичной.

По предварительным подсчетам потреблять энергии электродом будет в 4-5 раз больше по сравнению с аналогичным зданием с «классическим» отоплением. Однако из этой разницы стоит вычесть плату за теплоснабжение и газ. Кроме того, здесь предусмотрены дифференцированные тарифы за электричество. Сегодня они составляют 3,35 коп. за 1 кВт×ч, используемый на цели отопления, горячего водоснабжения и электрополотенцесушителя. Электроэнергия, затраченная на работу электроплиты и бытовых приборов, а также на электроосвещение, обойдется по стандартному тарифу 14,84 коп./кВт×ч. Для раздельных подсчетов в каждой квартире предусмотрены два прибора учета.

Какой будет плата за жилищно-коммунальные услуги в реальности, еще предстоит узнать, когда здание заселят первые жильцы.

Возводилось здание из панелей нового поколения, которые отличаются низким коэффициентом теплопроводности. Между наружным и внутренним слоем бетона — толстый слой утеплителя, и все три сегмента соединяются стеклопластиковой арматурой, что полностью исключает образование мостиков холода.

Внутри конструкции предусмотрены трубы для скрытой электропроводки, поэтому при строительстве дома нет необходимости штробить стены, внутренняя поверхность панелей идеально гладкая и уже готова для наклеивания обоев.

Да и сам бетон укладывается равномерно и плотно, чему способствуют три системы вибрирования: продольная, поперечная и высокочастотная. Внутри смеси не остается пузырьков воздуха.
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