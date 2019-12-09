Минский столичный союз предпринимателей и работодателей направил письмо в Министерство архитектуры и строительства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в МССПиР, бизнес-союз и Ассоциация проектных и строительных организаций при ОО «МССПиР» просят первого заместителя министра архитектуры и строительства Игоря Костюкова рассмотреть на очередном заседании ОКС предложения по внесению изменений в процедуру аттестации юридических лиц и ИП.

МССПиР предлагает исключить требование по закупке только указанного аттестационными органами ПО для получения аттестатов на проектирование. Вернуть подтверждение наличия ПО справкой за подписью директора с перечислением программ, действительно необходимых для работы организации.

Кроме того, предлагается исключить из аттестации и обучения «начальник отдела и начальников групп». На начальника отдела нельзя выучиться - это должность.

При решении вопроса о лишении аттестата в связи с отрицательными экспертизами основываться не на количестве отрицательных заключений, а на серьезности допущенных нарушений.

Бизнес-сообщество также предлагает отменить ежегодное подтверждение соответствия квалификационным требованиям или проводить его только при наличии систематических нарушений ТНПА в области строительства и проектирования.

МССПиР предлагает снизить стоимость получения разрешения до одной базовой величины. Для этого необходимо уменьшить количество документов, сдаваемых в органы, выдающие разрешение.

Деловое сообщество рекомендует исключить необоснованные толкования о невозможности использования 2 и более аттестатов одним специалистом при аттестации юридического лица и разрешить для целей аттестации использование сертификата системы менеджмента качества, полученного на территории ЕАЭС.

При рассмотрении документов на получение аттестатов соответствия руководствоваться имеющимися квалификационными аттестатами, образованием и стажем специалистов, не касаясь его должности, совмещения и других структурных, кадровых, организационных вопросов заявителя, так как данные вопросы регулируются трудовым законодательством и контролируются соответствующими органами.

Аттестовывать организацию бессрочно по аналогии с лицензированием других видов деятельности.

Бизнес-сообщество предлагает исключить требование о наличии не менее одного специалиста, осуществляющего разработку проектной документации по каждому из следующих разделов: охрана окружающей среды, инженерно-технические мероприятия гражданской обороны, мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности, для получения аттестата генпроектировщика 1 или 2 категории. Аттестат генерального проектировщика должен подтверждать возможность субъекта организовать и координировать квалифицированную разработку проектной документации специализированными субподрядчиками. Организация должна сама решить, на какие разделы необходимы аттестаты и соответственно, какие специалисты должны быть в штате для этих целей.

«Сократить и четко определить перечень документов и сведений, представляемых для аттестации юрлиц и ИП и специалистов. (Например, для подтверждения стажа работника при получении квалификационного аттестата эксперт Белстройцентра потребовал технические заключения с подписью этого специалиста, хотя для этого достаточно справки с места работы и представления копий ранее имевшихся аттестатов специалиста. Также при получении аттестата соответствия на проектирование или обследование зданий для подтверждения опыта предъявляются полные копии 3-х заключений, а они могут быть до 200 страниц)», – говорится в письме.