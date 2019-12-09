Дебиторская задолженность белорусских предприятий с Россией по состоянию на 1 октября 2019 г. составила $2115,7 млн и выросла за январь-сентябрь 2019 г. на $251 млн, или на 13,5%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в посольстве Беларуси в России, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года дебиторская задолженность увеличилась на $68,7 млн, или на 3,4%. Просроченная дебиторская задолженность России на 1 октября 2019 г. сложилась на уровне $147,6 млн и за январь-сентябрь 2019 г. снизилась на $1,7 млн, или на 1,1%. При этом по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. просроченная дебиторская задолженность сократилась на $41,6 млн, или на 22%. Основной удельный вес в структуре просроченной дебиторской задолженности приходится на подведомственные (входящие в состав) предприятия Минпрома, Минского облисполкома, Минстройархитектуры, а также юридические лица без ведомственной подчиненности.

Генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк 9 декабря на совещании с руководителями субъектов товаропроводящей сети белорусских предприятий констатировал, что дебиторская задолженность сокращается. Наиболее серьезная задолженность остается перед предприятиями Минпрома Беларуси и концерна «Белнефтехим». А. Конюк также рассказал, что Генеральная прокуратура занимается вопросами просроченной дебиторской задолженности уже на протяжении 5 лет.

«Заявлено более 400 исков на сумму более $130 млн. Нам удалось вернуть в товарно-хозяйственный оборот государства более $100 млн. Мы прекратили процесс создания так называемых мошеннических структур. Они уже знают, что этим занимаются правоохранительные органы, поэтому хозяйствующие субъекты больше не рискуют поступать таким образом», – отметил А. Конюк.

За 5 лет было возбуждено свыше 100 уголовных дел — большая часть в отношении белорусских представителей товаропроводящих сетей.

Вместе с тем А. Конюк отметил и отрицательную тенденцию.

«Генпрокуратура занимается дебиторской задолженностью с криминальным прошлым или настоящим. К сожалению, некоторые руководители занимают иждивенческую позицию», – сказал генпрокурор.

Он подчеркнул, что предприятия сами должны принимать очень серьезные меры.

«Мы помогаем, а они основные. Но такая тенденция иждивенчества, к сожалению, есть», – отметил А. Конюк.

Посол Беларуси в России Владимир Семашко сообщил, что посольство Беларуси в Москве оказывает большую поддержку белорусским экспортерам, оказывая содействие в вопросах недопущения и ликвидации просроченной дебиторской задолженности. Создана специальная база, с помощью которой белорусские предприятия могут проверить надежность потенциальных российских партнеров.

В. Семашко рассказал, что «во время его поездок по российским регионам решаются вопросы, в том числе связанные с возвратом дебиторской задолженности. В частности, недавно была решена проблема возврата задолженности в размере $20 млн предприятию „БелОМО“».

По словам посла Беларуси, при необходимости посольство обращается в МВД России, российскую Генпрокуратуру.

«Задействуем все возможные рычаги, чтобы эта дебиторская задолженность уменьшалась. Важно, что система работает и есть определенные результаты», – подчеркнул В. Семашко.