Региональные комплексы по обращению с отходами запустят в Лиде и Волковыске до 2025 года. Об этом сообщил председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов.

По его словам, в области планируется постепенное закрытие мини-полигонов и создание четырех региональных комплексов по обращению с отходами: в Гродно – на базе завода по утилизации и механической сортировке отходов, в Волковыске, Лиде и Сморгони. Мощности региональных комплексов позволят охватить все районы области. Проект будет реализовываться поэтапно. До 2025 года новые региональные комплексы заработают в Волковыске и Лиде. Они охватят 13 близлежащих районов. После 2025 года в Принеманье приступят к созданию региональных комплексов в Гродно и Сморгони.

«Не теряет актуальности тема обращения с твердыми коммунальными отходами и сбора вторсырья. Пока процент извлечения вторичных материальных ресурсов из обычного бытового мусора не так велик, как хотелось бы. Сейчас мусор по большей части просто вывозится на полигоны. Если так будет продолжаться, то полигон под Гродно будет переполнен уже через три года. Главное сейчас – придумать, как усовершенствовать систему извлечения вторсырья и что делать с отходами, которые не подлежат переработке», – отметил В. Кравцов.

Он подчеркнул, что здоровье человека во многом зависит от экологии. Для решения вопросов качества питьевой воды в области строятся станции обезжелезивания. За этот год их будет введено в эксплуатацию порядка 50.