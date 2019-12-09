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ЭКОНОМИКА РБ


МОГИЛЕВСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ ВВОЗ В БЕЛАРУСЬ 23 ТОНН ЯДОВИТОЙ СТЕКЛООМЫВАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ
15:04 09.12.2019

Из России в Беларусь намеревались ввезти более 23 тонн стеклоомывающей жидкости с метанолом, превышающем в 440 раз предельно допустимые нормы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Могилевской таможне, товар перевозился в машине MAN, которая была остановлена вблизи белорусско-российской границы. В грузовом отсеке автомобиля находилась партия спиртосодержащей жидкости российского производства. Сотрудники таможни усомнились в достоверности сведений, заявленных в товаросопроводительных документах и отраженных на маркировке данной продукции, в связи с чем жидкость была направлена на экспертизу.

Эксперты Таможенной лаборатории подтвердили подозрения и констатировали, что в состав продукции входит метанол, количество которого превышает предельно допустимые нормы (не более 0,05 объемного процента) более чем в 440 раз. Применение такой продукции представляет серьезную угрозу для здоровья человека.

Ядовитая стеклоомывающая жидкость передана в УЗ «Могилевский областной центр эпидемиологии и общественного здоровья».

Материалы по признакам административного правонарушения, связанного с нарушением санитарно-эпидемиологических, гигиенических требований и процедур, установленных техническими регламентами Евразийского экономического союза, направлены в Министерство здравоохранения Беларуси, а также в ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья».
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