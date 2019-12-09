На развитие социальной сферы Скиделя областным и районным бюджетом предусмотрено затратить порядка 13 млн рублей. Об этом сообщил председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов.

По его словам, в следующем году в Скиделе пройдет областной фестиваль-ярмарка тружеников села «Дажынкі». Уже сейчас в проектах и перспективных планах город готовится к этому событию – здесь планируется благоустроить не менее десяти социальных объектов. Все обновления можно считать частью градостроительного проекта, который приблизит Скидель к формированию единой с областным центром социальной и производственной инфраструктуры и поможет ему в полной мере оправдать статус города-спутника. По словам губернатора, перспективы у Скиделя большие, и исполнительные власти намерены их реализовать.

«В городе за последние пять лет в два раза вырос объем жилищного строительства. Это закономерно способствует развитию социальной инфраструктуры. Актуальным до сегодняшнего дня остается вопрос доступности дошкольного образования. Открытие в следующем году нового детского сада на 190 мест решит проблему. Постепенно проводится модернизация школ. Яркий пример – СШ №1. Сейчас это современное учреждение образования, в котором есть все необходимое для качественного обучения и воспитания детей», – отметил В. Кравцов.

В центре внимания окажутся объекты медицины. Порядка 3 млн рублей выделят на модернизацию Дома культуры. Тружеников села в следующем году он будет встречать уже в обновленном виде. В целом на развитие социальной сферы города-спутника областным и районным бюджетом предусмотрено затратить порядка 13 млн рублей.