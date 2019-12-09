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ЭКОНОМИКА РБ
В НАН БЕЛАРУСИ ПРОЙДЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЯ КНИЖНОГО ПРОЕКТА “БЕЛАРУСКІ КНІГАЗБОР”
14:22 09.12.2019
13 декабря 2019 года в здании Президиума НАН Беларуси (пр. Независимости,66, ауд. 216. Начало в 14:00) состоится презентация 100-томного уникального книжного проекта “Беларускі кнігазбор”, в котором представлены лучшие произведения художественной литературы, отечественного литературоведения и истории.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН Беларуси, первый том (“Ян Чачот. Выбраныя творы”) был опубликован в 1996 г. Последний, 100-й юбилейный том (“Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч. Выбраныя творы”) вышел в свет в октябре 2019 года.
Серия разработана в Институте литературы имени Янки Купалы НАН Беларуси. Автором идеи и главным редактором является белорусский писатель, фольклорист, переводчик и литературовед К. А. Цвирко.
“Беларускі кнігазбор” включает три серии: художественная литература, историко-литературные памятники и переводы зарубежной классики.
Безусловно, самым значимым является серия I – художественная литература: в ней вышло 77 томов. С 2008 г. к осуществлению проекта присоединилась академическое издательство “Белорусская наука”. Благодаря совместным усилиям, были опубликованы еще почти три с половиной десятка книг.
Впервые широкая общественность получила такие фундаментальные издания, как “Беларускія летапісы і хронікі”, “Беларуская старажытная літаратура”, “Беларусы” Яўхіма Карского, “Выбраныя творы” Уршули Радзивилл, Франтишка Богушевича, Владислава Сырокомли, Элизы Ожешко и многие другие. Наряду с классическими произведениями Янки Купалы, Якуба Коласа, Максима Богдановича, Кузьмы Чорного, Василя Быкова, Ивана Мележа, Владимира Короткевича, которые составляют золотой фонд национальной литературы, в культурное пространство возвращено и творческое наследие Всеволода Игнатовского, Максима и Гаврилы Горецких, Вацлава Ластовского, Владимира Жилки, Язепа Лёсика и других репрессированных писателей.
Оригинальной и не менее ценной частью проекта стали переводы на белорусский язык произведений Иоганна Вольфганга Гете и Федора Достоевского.
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