13 декабря 2019 года в здании Президиума НАН Беларуси (пр. Независимости,66, ауд. 216. Начало в 14:00) состоится презентация 100-томного уникального книжного проекта “Беларускі кнігазбор”, в котором представлены лучшие произведения художественной литературы, отечественного литературоведения и истории.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН Беларуси, первый том (“Ян Чачот. Выбраныя творы”) был опубликован в 1996 г. Последний, 100-й юбилейный том (“Вінцэнт Дунін-Марцінкевіч. Выбраныя творы”) вышел в свет в октябре 2019 года.

Серия разработана в Институте литературы имени Янки Купалы НАН Беларуси. Автором идеи и главным редактором является белорусский писатель, фольклорист, переводчик и литературовед К. А. Цвирко.

“Беларускі кнігазбор” включает три серии: художественная литература, историко-литературные памятники и переводы зарубежной классики.

Безусловно, самым значимым является серия I – художественная литература: в ней вышло 77 томов. С 2008 г. к осуществлению проекта присоединилась академическое издательство “Белорусская наука”. Благодаря совместным усилиям, были опубликованы еще почти три с половиной десятка книг.

Впервые широкая общественность получила такие фундаментальные издания, как “Беларускія летапісы і хронікі”, “Беларуская старажытная літаратура”, “Беларусы” Яўхіма Карского, “Выбраныя творы” Уршули Радзивилл, Франтишка Богушевича, Владислава Сырокомли, Элизы Ожешко и многие другие. Наряду с классическими произведениями Янки Купалы, Якуба Коласа, Максима Богдановича, Кузьмы Чорного, Василя Быкова, Ивана Мележа, Владимира Короткевича, которые составляют золотой фонд национальной литературы, в культурное пространство возвращено и творческое наследие Всеволода Игнатовского, Максима и Гаврилы Горецких, Вацлава Ластовского, Владимира Жилки, Язепа Лёсика и других репрессированных писателей.

Оригинальной и не менее ценной частью проекта стали переводы на белорусский язык произведений Иоганна Вольфганга Гете и Федора Достоевского.