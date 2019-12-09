С 23 декабря планируется начать обучение безработных профессии «контролер-кассир, продавец», пишет агентство «Минск-Новости».

Как сообщили в комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома, обучение бесплатное. Оно позволит освоить приемы и методы прогрессивного обслуживания покупателей, изучить ассортимент, классификацию, характеристику и назначение товаров, признаки доброкачественности и т.д.

Во время обучения выплачивается стипендия, по окончании выдается документ установленного образца с присвоением квалификации и разряда. Гарантируется трудоустройство в такие организации города, как ООО «Евроторг», ОАО «Заводской райпищеторг», КУП «Торговый дом «На Немиге», КУП «Торговый центр «Радзивилловскй», ОАО «ЦУМ Минск», ОАО «Азарэнне», ТКУП «Универмаг Беларусь».

Пройти обучение, приобрести новую квалификацию и гарантированное место работы могут граждане, зарегистрированные в установленном законодательством порядке в службе занятости Минска.