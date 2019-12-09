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ЭКОНОМИКА РБ


ЭКСПОРТ ТУРУСЛУГ В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ТРИ ГОДА ВЫРОС В ДВА РАЗА
13:46 09.12.2019

Экспорт туруслуг в Гродненской области за последние три года увеличился с 7 до 14 млн долларов. Об этом рассказал председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов.

Как пояснил В. Кравцов, несмотря на уникальные перспективы в развитии экономики за счет привлечения в регион туристов, по факту мы находимся в начале «безвизового» пути. За десять месяцев этого года Гродно и Гродненский район по безвизу посетили 105 тыс. иностранных гостей.

«Нужно продолжать создавать условия для пребывания туристов, развивать инфраструктуру гостеприимства, приводить в порядок дороги, создавать должное информационное сопровождение, продвигать интересные для зарубежных гостей объекты. Обратить внимание придется и на уровень сервиса. Гродно быстро отреагировал на рост туристического потока – здесь постоянно отрываются новые объекты питания, хостелы. Ждем такого эффекта и от районов в области, но для этого местные власти и бизнес должны взаимодействовать», – отметил председатель Гродненского облисполкома.

В регионе ведется работа над сохранением историко-культурных ценностей. Продолжается реконструкция Старого замка в областном центре. Первая очередь будет сдана в 2020 году. Встретить первых гостей в будущем году сможет обновленный дворцово-парковый комплекс «Святск».
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