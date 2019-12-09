|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|09.12.2019
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ЭКСПОРТ ТУРУСЛУГ В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ТРИ ГОДА ВЫРОС В ДВА РАЗА
13:46 09.12.2019
Экспорт туруслуг в Гродненской области за последние три года увеличился с 7 до 14 млн долларов. Об этом рассказал председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов.
Как пояснил В. Кравцов, несмотря на уникальные перспективы в развитии экономики за счет привлечения в регион туристов, по факту мы находимся в начале «безвизового» пути. За десять месяцев этого года Гродно и Гродненский район по безвизу посетили 105 тыс. иностранных гостей.
«Нужно продолжать создавать условия для пребывания туристов, развивать инфраструктуру гостеприимства, приводить в порядок дороги, создавать должное информационное сопровождение, продвигать интересные для зарубежных гостей объекты. Обратить внимание придется и на уровень сервиса. Гродно быстро отреагировал на рост туристического потока – здесь постоянно отрываются новые объекты питания, хостелы. Ждем такого эффекта и от районов в области, но для этого местные власти и бизнес должны взаимодействовать», – отметил председатель Гродненского облисполкома.
В регионе ведется работа над сохранением историко-культурных ценностей. Продолжается реконструкция Старого замка в областном центре. Первая очередь будет сдана в 2020 году. Встретить первых гостей в будущем году сможет обновленный дворцово-парковый комплекс «Святск».
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 10.12.2019
Итоги торгов на БВФБ
на 09.12.2019
Курсы в банках
на 09.12.2019
Конвертация в банках
на 09.12.2019
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте