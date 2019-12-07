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ЭКОНОМИКА РБ
РЯД ЛЕСХОЗОВ ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ «ПРИУКРАСИЛ» ОТЧЕТНЫЕ ДАННЫЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЯ
13:18 09.12.2019
Ряд лесхозов Гомельской области «приукрасил» отчетные данные о результатах лесовосстановления. Такие факты выявлены в ходе проведенных Комитетом государственного контроля региона совместно с прокуратурой области и областной инспекцией охраны животного и растительного мира проверок.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Гомельской области, в 11 лесхозах области установлены факты необоснованного перевода в 2018 году участков лесных культур и естественного возобновления лесов в категорию ценных лесных насаждений общей площадью около 150 га.
Комиссии лесхозов при документальном оформлении перевода данных участков не учли, что деревья на них не достигли нормативов по количеству и высоте, а на отдельных участках практически отсутствовали.
Например, в ГСЛХУ «Ветковский спецлесхоз» необоснованно переведено в категорию ценных лесных насаждений более 80 га лесных культур, в том числе около 40 га без наличия древостоя.
Такая «невнимательность» повлекла в 3 лесхозах незаслуженное премирование работников на сумму около 100 тыс. рублей.
Материалы мониторинга направлены в УДФР КГК Беларуси по Гомельской области для дачи правовой оценки действиям должностных лиц указанных лесхозов.
О результатах проверок проинформировано Гомельское государственное производственное лесохозяйственное объединение. В результате к дисциплинарной ответственности привлечено более 100 должностных лица лесхозов и Гомельского ГПЛХО.
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