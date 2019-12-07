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ЭКОНОМИКА РБ
НОВЫЙ СТЕКЛОЗАВОД В ГРОДНО ПЛАНИРУЕТСЯ ЗАПУСТИТЬ В 2022 ГОДУ
12:55 09.12.2019
Новый стеклозавод в Гродно планируется запустить в 2022 году. Об этом сообщил председатель Гродненского облисполкома Владимир Кравцов.
По его словам, в регионе планируют постепенно отказаться от использования ПЭТ-бутылок. Это мировая тенденция, которой рано или поздно придется следовать. На иностранных рынках уже сейчас растет потребность в производстве и поставках стеклянной тары. В Гродно взвесили все «за» и «против» и приняли решение о строительстве нового стеклозавода.
«Уже есть инвестиционный проект. Определены площадка для строительства в районе «Аульс» СЭЗ «Гродноинвест» и источники финансирования, подготовлен бизнес-план», – отметил В. Кравцов.
Планируется, что новый завод заработает в 2022 году. Стеклотара здесь будет выпускаться на трех линиях стекловаренной печи производительностью 220 тонн в сутки. Здесь в перспективе наладят выпуск так называемой облегченной бутылки. Весить она будет меньше, а свойства иметь те же. Доля экспорта в объеме продаж по проекту составит более 35%.
Строительство стеклозавода для города – это, разумеется, новые рабочие места. По предварительным подсчетам, предприятию потребуется более 120 специалистов разного профиля.
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