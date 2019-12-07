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ЭКОНОМИКА РБ


НА РАССМОТРЕНИИ В ПАЛАТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НАХОДИТСЯ ПОРЯДКА 30 ЗАКОНОПРОЕКТОВ
12:04 09.12.2019

На рассмотрении в Палате представителей седьмого созыва находятся порядка 30 законопроектов. Об этом рассказал председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко

В частности, это проекты законов о хозяйственных обществах, о банкротстве, о персональных данных, о мерах по противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. Предстоит внести изменения и дополнения в Кодекс о земле, готовится законопроект о развитии племенного дела в животноводстве.

«Начинаем работу не на пустом месте, и времени на раскачку нет», – сказал Владимир Андрейченко.

Он отметил, что парламентариям важно держать связь с избирателями, потому что люди возлагают на них большие надежды.

«Мы должны помочь людям, помочь регионам. Это не значит, что мы будем что-то создавать, но вот содействовать, принимать законодательные акты, направленные на решение вопроса, брать на контроль вопросы, которые слабо решаются – это обязанности депутата», – убежден он.

Новый состав Палаты представителей председатель назвал работоспособным и заряженным на работу. По его мнению, в центре внимания этого состава будут проблемы человека.

«Чтобы обеспечить независимость, суверенитет нашей республики, важно, чтобы очень хорошо развивалась экономика, чтобы она была мощной, конкурентоспособной, основанной на современных технологиях. Думаю, новому составу этим вопросам надо будет уделить очень серьезное внимание», – подчеркнул Владимир Андрейченко, которого цитирует сайт Национального правового интернет-портала Беларуси.
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