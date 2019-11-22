«Карьерный форум-2019» объединил студентов БГУ и работодателей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, в масштабном событии приняли участие более 200 обучающихся и представители около 20 крупных международных и белорусских компаний.

Проректор по учебной работе и интернационализации образования Константин Козадаев отметил, что подобные акции доказывают большую заинтересованность работодателей в выпускниках БГУ. Он также упомянул, что «Карьерный форум» ориентирован не только на студентов старших курсов. Мероприятие организовано для всех, кто хочет создать основу для успешной карьеры и найти первое рабочее место.

В этот день свои вакансии и стажировки представляли транспортно-логистические, аудиторско-консалтинговые, IT-компании, различные предприятия и государственные органы. Сотрудники рассказали о деятельности организаций, образовательных программах, возможностях профессионального роста. Специалисты по подбору персонала предлагали пройти быстрое собеседование, оценивали резюме студентов и давали советы по подготовке к встрече с работодателем.

Также для участников был организован ряд мастер-классов. Представители ведущих компаний выступили с темами «Составление резюме: как избежать типичных ошибок», «Создание бансковских продуктов и проектная деятельность» и др. Так, во время лекции «Образование в IT: где учиться, чтобы не завалить собеседование в IT-компанию» аналитик данных в Wargaming.net Кирилл Савченко развеял популярный миф об отсутствии математического образования у программистов. Спикер отметил, что без знания дискретной математики, статистики и линейной алгебры практически невозможно достигнуть высокой позиции в компании. Любому специалисту также необходим набор коммуникативных навыков. Эти личностные компетенции не имеют отношения к разработке или тестированию, но необходимы для успешной работы в команде.

«Карьерный форум» проводится уже в пятый раз. Его организатором выступил учебный отдел Центр карьеры главного управления образовательной деятельности БГУ.

Мероприятие направлено на поддержку студентов в трудоустройстве и обеспечение эффективного взаимодействия с заказчиками кадров.