Белорусская железная дорога ввела новый график движения поездов на 2019/2020 год.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, с 8 декабря 2019 года новый график движения поездов начал действовать на дорогах стран Содружества и Балтии, с 15 декабря начнет действовать новый график на пространстве стран Западной Европы.

В связи с этим БЖД внесла изменения и корректировки в расписание движения ряда поездов.

Так, с 8 декабря 2019 года в международном сообщении назначен в ежедневное обращение поезд №26/25 Гродно-Минск-Москва.

Предусмотрено курсирование периодичностью 1 раз в 4 дня поезда №250/249 Гродно – Санкт-Петербург – Гродно.

Организовано ежедневное курсирование двух пар поездов в сообщении Гомель-Новозыбков в утреннее и вечернее время.

В межрегиональном сообщении организовано курсирование трех пар поездов межрегиональных линий бизнес-класса составами ДП-6 в сообщении Минск-Витебск.

С учетом спроса на перевозки и повышения эффективности использования современного подвижного состава маршруты поездов региональных линий бизнес-класса Минск-Барановичи продлены до станции Брест-Центральный через станцию Барановичи-Полесские и переведены в категорию межрегиональных линий бизнес-класса. Таким образом, эти две пары поездов будут курсировать ежесуточно в сообщении Минск-Брест.

Поездам № 650 Брест-Могилев и № 96 Брест-Москва, № 308 Барановичи-Саратов, № 318 Барановичи-Караганды, № 627 Минск-Гродно и № 658/657 Брест-Минск предусмотрена остановка на станции Городея.

На станции Красный Берег предусмотрена остановка поездам №150 Минск-Минеральные Воды, №302 Минск-Адлер и №390 Минск-Анапа.

В региональном сообщении в целях улучшения качества обслуживания пассажиров дополнительно назначены поезда региональных линий экономкласса:

в сообщении Могилев-Жлобин-Могилев в ежедневное обращение назначен поезд региональных линий экономкласса №7132/7131 отправление со станции Могилев-1 в 14.10, прибытие на станцию Жлобин в 17.03, в обратном направлении из Жлобина в 11.13, прибытие на станцию Могилев-1 в 13.49;

в сообщении Гомель-Речица-Гомель в ежедневное обращение назначен поезд региональных линий экономкласса №7101/7102 отправление со станции Гомель в 05.33, прибытие на станцию Речица в 06.31, в обратном направлении из Речицы в 06.47, прибытие на станцию Гомель в 07.46;

в сообщении Гомель-Речица-Гомель с понедельника по субботу в обращение назначен поезд региональных линий экономкласса №7103/7104 отправлением со станции Гомель в 12.17, прибытием на станцию Речица в 13.10, в обратном направлении из Речицы в 13.33, прибытие на станцию Гомель в 14.32;

в сообщении Гомель-Добруш в ежедневное обращение назначен поезд региональных линий экономкласса №6080 отправлением со станции Гомель в 21.22, прибытием на станцию Добруш в 21.56;

в сообщении Гомель-Рогачев-Гомель по воскресеньям и праздничным дням назначен поезд региональных линий экономкласса №7121/7122 отправлением со станции Гомель в 16.30, прибытием на станцию Рогачев в 18.50, в обратном направлении из Рогачева в 19.25, прибытием на станцию Гомель в 21.35.

Для удобства пассажиров поезду региональных линий экономкласса №7032 Гудогай-Молодечно-Минск отправлением со станции Гудогай 05.53 предусмотрены все остановки на участке Гудогай-Молодечно.

С 15 декабря 2019 года в международном сообщении со странами Евросоюза назначены в обращение поезда:

№126/125 Варшава-Брест согласованные по времени для пересадки пассажиров на станции Брест-Центральный на поезд №726/725 Брест-Минск-Брест.

№136/137 Прага-Брест согласованные по времени для пересадки пассажиров на станции Брест-Центральный на поезда №96 Брест–Москва, №656 Брест-Минск и поезд №27 Москва-Брест.