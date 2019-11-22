Объявлены победители премии потребительского признания «Народная марка» Беларуси.

Как сообщает сайт премии, народное голосование проходило с 15 августа по 15 октября и включало 159 номинаций в трех категориях – продовольственные товары, непродовольственные товары и услуги. Опрос потребителей осуществлялся по анкетам, которые были доступны всем желающим – представителям всех областей, демографических и социальных групп Беларуси – в печатных изданиях страны, их общий тираж составил свыше 3 млн экземпляров, а также онлайн на официальном сайте премии narodnayamarka.by. Общее количество голосов, полученных организаторами за те или иные бренды, составило 442 881.

Анкеты премии не предлагали подсказок в виде вариантов ответа – в каждой из номинаций участники голосования самостоятельно указывали название только одного, лучшего на свой взгляд, бренда или производителя, продукции которого доверяют больше всего. За ходом проведения и подведения итогов премии следил Наблюдательный совет.

В премии «Народная марка» нет профессионального жюри – исключительно потребители делают выбор в пользу лучших, по своему мнению, брендов и решают, какие производители достойны почетного титула народной любви и признания «Народная марка».

«По итогам голосования стало очевидно, что брендовое сознание жителей нашей страны возросло за годы проведения Премии. Приятно видеть, что процент отечественных марок составляет 97% в категории «продукты питания», 89% в блоке непродовольственных товаров, 91% в номинациях услуг. Это свидетельствует о том, что белорусские предприятия стали эффективнее использовать маркетинговые ресурсы, работая в то же время над усовершенствованием своей продукции и расширением ассортимента. Символ «Народной марки», право использования которого получают лидеры голосования, не только служит уверенным покупательским ориентиром, указывающим, что сегодня выбирает массовый потребитель, но и способствует развитию добросовестной конкуренции, вдохновляя производителей на дальнейшие профессиональные достижения», – отметила председатель правления Ассоциации коммуникационных и маркетинговых агентств Беларуси, продюсер премии «Народная марка» Алена Устинович.

Гран-при премии в этом году удостоены: в номинации «Продовольственные товары» - «Савушкин продукт», «Непродовольственные товары» - «Пинскдрев», «Услуги» - «Евроопт».

Среди победителей в номинации «Продовольственные товары» такие бренды, как «Сочный», «Снежок», «Дарида», «Савушкин продукт», Минский гормолзавод №1, «Беллакт», ОМКК, «Ганна», Брестский мясокомбинат, Березовский мясокомбинат, «Бабушка Аня», «Хозяин-барин», Gusto, «Онега», «Витьба», Lipton, «Камако», «Лидская мука», Минскхлебпром, «Коммунарка», Bonfesto, «Пряный дом», «Пастораль», «Лидкон», «Бабушкина кухня», Ambassador, «Минск Кристалл», «ЮККИ».

Победители премии «Народная марка» в категории «Непродовольственные товары»: Relouis, «Бархiм», Royal Canin, «Свiтанак», Mark Formelle, «Бэбистрой», «Нафтан», «Росагро», «Мастер Смак», Lida Лакокраска, SLS Group, «Керамин», «Пинскдрев», Belux.

Среди победителей в номинации «Услуги»: Беларусбанк, «Белоруснефть», TEZ Tour, «ИнтерСити», ХК «Динамо Минск», «Твоя столица», «Буслiк», «Евроопт», E-dostavka.by, Mcdonalds, Mark Formelle, «Остров чистоты и вкуса», «Русский лес», «Оптимед», «Аптэка «Добрыя лекi», «Доктор Вет», Realt.by, «Образовательный центр «Лидер».