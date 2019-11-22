За январь-октябрь 2019 года экспорт организаций Беларуси сельскохозяйственной продукции и продуктов питания в Монголию составил 4,7 млн. долларов США, или 72.2% по отношению к аналогичному периоду 2018 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, в том числе экспорт организаций Минсельхозпрода составил 3,9 млн. долларов США, или 69,5% к уровню аналогичного периода 2018 года.

В указанный период в Монголию поставлено сухого молока 1326,8 т. на сумму 3,5 млн. долларов США, в том числе Волковысским ОАО «Беллакт» – 776,8 т. на сумму 2,2 млн. долларов США, ОАО «Лидский молочно-консервный комбинат» – 550 т. на сумму 1,3 млн. долларов США, ОАО «Молочный мир» поставлено 80,0 т. масла сливочного на сумму 375,0 тыс. долларов США.

Согласно данным Национального статистического комитета, экспорт организаций Беларуси сельскохозяйственной продукции и продуктов питания в Монголию в 2018 году составил 2,33 тыс. тонн, или 6,57 млн. долларов США, и вырос на 56,8 % по отношению к 2017 году.