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ЭКОНОМИКА РБ


РЕЗУЛЬТАТЫ ГЕНДЕРНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ РЫНКА ТРУДА МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ОБСУДЯТ В МИНСКЕ
09:53 09.12.2019

Круглый стол по обсуждению результатов гендерного исследования «Условия доступа к рынку труда в высокотехнологической сфере. Молодые женщины Могилева и Бобруйска» и анализа рынка труда в целевых регионах состоится 9 декабря в Минске.

Организатор мероприятия – Белорусское Общество Красного Креста (БОКК), пишут «Могилевские ведомости».

Как рассказала специалист БОКК и координатор проекта Ирина Стреха, датская консалтинговая компания Connectio в рамках проекта «EU4Youth: развитие потенциала для трудоустройства» провела анализ рынка труда и потребностей частного сектора, а также оценку потребностей социально уязвимой молодежи Гомельской и Могилевской областей.

«Наш партнер МОО «Гендерные перспективы» провел исследование, целью которого было определить основные стимулы и препятствия вовлечения молодых женщин в высокотехнологичную сферу (профессиональное образование и рынок труда), проанализировать их возможности в профессиональном росте и карьерном продвижении», - сказала она.

В Беларуси партнерами проекта являются: Секретариат БОКК, Гомельская областная организация БОКК, Могилевская областная организация БОКК, Министерство труда и социальной защиты, Министерство образования, областные и районные исполнительные комитеты Гомельской и Могилевской областей, РМОО «Лига добровольного труда молодежи», ОО «Центр поддержки и развития юношеского предпринимательства», МОО «Гендерные перспективы».

Проект «EU4Youth: Развитие потенциала для трудоустройства» реализуется Армянским обществом Красного Креста, Белорусским обществом Красного Креста и Грузинским обществом Красного Креста при поддержке Датского Красного Креста в партнерстве с Датским Молодежным Красным Крестом и Датской консалтинговой компании «Коннектио» (Connectio) в сотрудничестве с государственными органами и НГО, и финансируется Европейским союзом. Проект направлен на развитие профессионально-технических навыков для трудоустройства, получения достойной работы и предпринимательской деятельности социально незащищенных молодых мужчин и женщин. Проект увеличит доступ к рынку труда для социально уязвимой молодежи и признание практических жизненных навыков у трудоспособного населения путем укрепления сотрудничества между государственными и негосударственными субъектами и частным сектором. Не менее 30 социально уязвимых молодых людей смогут пройти специальное профессиональное обучение. 60 молодых женщин и мужчин получат поддержку своих предпринимательских идей. 12 информационных центров будет создано в целевых областях - Могилевской и Гомельской.
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