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ЭКОНОМИКА РБ
ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ НАЦСОБРАНИЯ ИЗБРАНА НАТАЛЬЯ КОЧАНОВА
09:37 09.12.2019
На заседании первой сессии Совета Республики Национального собрания седьмого созыва 6 декабря председателем Совета Республики избрана Наталья Кочанова.
Как сообщает сайт Совета Республики Национального собрания, заместителем председателя Совета Республики избран Анатолий Исаченко.
Определены также составы постоянных комиссий Совета Республики, избраны их председатели.
Постоянную комиссию по законодательству и государственному строительству возглавил Сергей Сивец, комиссию по экономике, бюджету и финансам — Татьяна Рунец, комиссию по образованию, науке, культуре и социальному развитию — Виктор Лискович, комиссию по региональной политике и местному самоуправлению — Михаил Русый и комиссию по международным делам и национальной безопасности — Сергей Рачков.
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