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ЭКОНОМИКА РБ
НА АЗС БЕЛАРУСИ ТОПЛИВО ПОДОРОЖАЛО НА КОПЕЙКУ
09:19 09.12.2019
В Беларуси с 8 декабря топливо на АЗС подорожало на копейку.
«С учетом роста мировых котировок нефти, а также снижения курса национальной валюты в целях компенсации НПЗ возросших затрат на приобретение нефти стоимость автомобильного топлива на автозаправочных станциях Республики Беларусь с 8 декабря 2019 года увеличивается на 1 копейку», - говорится в сообщении концерна «Белнефтехим».
Так, цена бензина АИ-92-К5-Евро теперь составляет 1,61 рубля, АИ-95-К5-Евро – 1,71 рубля, АИ-98-К5-Евро – 1,93 рубля, ДТ – 1,71 рубля.
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