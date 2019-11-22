ЭКОНОМИКА РБ

НА АЗС БЕЛАРУСИ ТОПЛИВО ПОДОРОЖАЛО НА КОПЕЙКУ

09:19 09.12.2019 В Беларуси с 8 декабря топливо на АЗС подорожало на копейку. «С учетом роста мировых котировок нефти, а также снижения курса национальной валюты в целях компенсации НПЗ возросших затрат на приобретение нефти стоимость автомобильного топлива на автозаправочных станциях Республики Беларусь с 8 декабря 2019 года увеличивается на 1 копейку», - говорится в сообщении концерна «Белнефтехим». Так, цена бензина АИ-92-К5-Евро теперь составляет 1,61 рубля, АИ-95-К5-Евро – 1,71 рубля, АИ-98-К5-Евро – 1,93 рубля, ДТ – 1,71 рубля.