ОАО «Малоритский консервноовощесушильный комбинат» в 2019 году запустило в цехе детского питания новый технологический комплекс INDEX-6.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Белгоспищепром», ожидается, что болгарское оборудование стоимостью 1,2 млн евро оправдает себя в ближайшее время. Новое оборудование дает возможность наносить на тару этикетки трех видов: бумажную, самоклеющуюся и слив-этикетку. Применяются различные комбинации формирования упаковки, улучшились дизайн и оформление готовой продукции. Усовершенствовав автоматизацию технологического процесса, произошло увеличение объема и мощности производства. Если раньше в год было 8,5 МУБ [прим. миллион условных банок], то станет 10 МУБ. При этом время и человеческие усилия сократились.

Внедрение проекта «Закупка технологического комплекса оборудования по выпуску детского питания в стеклянной таре (объем розлива 80-560 мл) производительностью 7000 банок в час (на формате 190 мл) позволяет комбинату выполнить показатели социально-экономического развития на текущий и последующий годы, а также наращивать потенциал по освоению отечественного рынка и поставок детского питания в ближайшее и дальнее зарубежье.