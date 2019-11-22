ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
06.12.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


МАЛОРИТСКИЙ КОНСЕРВНООВОЩЕСУШИЛЬНЫЙ КОМБИНАТ ЗАПУСТИЛ НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ «ТОПТЫШКИ»
17:41 06.12.2019

ОАО «Малоритский консервноовощесушильный комбинат» в 2019 году запустило в цехе детского питания новый технологический комплекс INDEX-6.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в концерне «Белгоспищепром», ожидается, что болгарское оборудование стоимостью 1,2 млн евро оправдает себя в ближайшее время. Новое оборудование дает возможность наносить на тару этикетки трех видов: бумажную, самоклеющуюся и слив-этикетку. Применяются различные комбинации формирования упаковки, улучшились дизайн и оформление готовой продукции. Усовершенствовав автоматизацию технологического процесса, произошло увеличение объема и мощности производства. Если раньше в год было 8,5 МУБ [прим. миллион условных банок], то станет 10 МУБ. При этом время и человеческие усилия сократились.

Внедрение проекта «Закупка технологического комплекса оборудования по выпуску детского питания в стеклянной таре (объем розлива 80-560 мл) производительностью 7000 банок в час (на формате 190 мл) позволяет комбинату выполнить показатели социально-экономического развития на текущий и последующий годы, а также наращивать потенциал по освоению отечественного рынка и поставок детского питания в ближайшее и дальнее зарубежье.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 22.11.2019
валюта курс
EUR 2.2682
USD 2.0479
RUB 3.2090
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 06.12.2019
валюта курс +/-
EUR 2.3479 +0.0007
USD 2.1154 -0.002
RUB 3.3195 +0.0024
все курсы архив

Курсы в банках
на 06.12.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3450 2.3490
USD 2.1140 2.1170
RUB 3.3150 3.3200
подробнее

Конвертация в банках
на 06.12.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1090 1.1130
EUR/RUB 70.6500 71.0000
USD/RUB 63.6000 64.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте