В Витебской области зарегистрировано 31263 субъекта малого и среднего предпринимательства, из которых 8622 организации и 22641 индивидуальный предприниматель.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в инспекции МНС по Витебской области, к прошлому году их количество увеличилось на 910, в том числе количество индивидуальных предпринимателей выросло на 1006, организаций уменьшилось на 96. Поступления в бюджет от данной категории плательщиков к прошлому году увеличились в действующих ценах на 89,9 млн. рублей, или на 31,5%, и составили 375,6 млн. рублей.

По предприятиям малого и среднего бизнеса платежи в бюджет выросли на 85,0 млн. рублей, или на 34,0%, и составили 334,8 млн. рублей, по индивидуальным предпринимателям – на 4,9 млн. рублей, или на 13,7%, и составили 40,8 млн. рублей.