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ЭКОНОМИКА РБ


РЕГИСТРАЦИЯ АУДИТОРСКОЙ ПАЛАТЫ ПЛАНИРУЕТСЯ НА СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ
16:35 06.12.2019

Правление национальной аудиторской палаты 6 декабря обсудило предварительные сроки регистрации организации в Министерстве юстиции Беларуси. Член правления организации, директор «Делойт» в Беларуси Ольга Степанеева отметила, что юридическая регистрация является отправной точкой для функционирования палаты.

«Обращаем внимание аудиторского сообщества на соответствующий важный этап юридического оформления палаты в Министерстве юстиции. Мы ожидаем, что процедура будет завершена на следующей неделе, после чего появится возможность официального вступления в члены аудиторской палаты и уплаты необходимых взносов», - сказала О. Степанеева.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в компании «Делойт», правление палаты также утвердило порядок определения размера и уплаты вступительных и членских взносов в Аудиторскую палату. Документ передан на согласование наблюдательному совету по аудиторской деятельности. Соответствующий протокол опубликован на официальном сайте Министерства финансов.

Размер вступительного взноса определяется исходя из размера выручки (с учетом НДС) от реализации услуг по итогам года, предшествующего году вступления в аудиторскую палату: для аудиторских организаций с соответствующим показателем от 1000000 руб. вступительный взнос составит 5000 рублей, выручка от 500000 и до 1000000 руб. потребует 2500 руб. за вступление в палату, от 200000 до 500000 – 1000 руб., от 100000 до 200000 – 500 руб., при выручке менее 100000 – 200 руб. Наименьший размер вступительных взносов предусмотрен для аудиторов-индивидуальных предпринимателей и составит 200 руб.

Что касается размера годового членского взноса, самый высокий уровень предполагается для аудиторских организаций, выручка которых за год, предшествующий вступлению в палату, превышала 5000000 руб. (с учетом НДС). В этом случае размер взноса составит 17500 руб. В то же время для аудиторских организаций, аудиторов-индивидуальных предпринимателей, зарегистрированных не в Минске, Минском районе, областных центрах с выручкой до 50 тыс. рублей годовой членский взнос составляет 200 руб.

«Напомним, что взносы, уплачиваемые претендентами на членство и членами аудиторской палаты предназначены для покрытия расходов организации, связанных с выполнением возложенных на нее задач и функций», – подчеркнули в «Делойт».
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