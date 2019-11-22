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ЭКОНОМИКА РБ
СМОРГОНСКИЕ ПОГРАНИЧНИКИ ЗАДЕРЖАЛИ ДВА АВТО С ПЕРЕБИТЫМИ НОМЕРАМИ
15:58 06.12.2019
За прошедшие три дня в пункте пропуска «Каменный Лог» дважды были выявлены автомобили с признаками подделки идентификационного номера (VIN).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном пограничном комитете, 4 декабря при осмотре авто под управлением гражданина России пограничный наряд обнаружил различие в идентификационном номере кузова Chrysler и данных в документе на транспортное средство. Аналогичный случай, но уже с Audi, зафиксирован спустя два дня. Водителем вновь оказался гражданин России.
По версии владельцев автомобилей, они не знали о несоответствии VIN-номера и при покупке транспорта не обратили на это внимание.
Транспортные средства переданы таможне для проведения административных процедур и оценки их стоимости.
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