За прошедшие три дня в пункте пропуска «Каменный Лог» дважды были выявлены автомобили с признаками подделки идентификационного номера (VIN).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном пограничном комитете, 4 декабря при осмотре авто под управлением гражданина России пограничный наряд обнаружил различие в идентификационном номере кузова Chrysler и данных в документе на транспортное средство. Аналогичный случай, но уже с Audi, зафиксирован спустя два дня. Водителем вновь оказался гражданин России.

По версии владельцев автомобилей, они не знали о несоответствии VIN-номера и при покупке транспорта не обратили на это внимание.

Транспортные средства переданы таможне для проведения административных процедур и оценки их стоимости.