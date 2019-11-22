ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
06.12.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


«БЕЛГИПРОЗЕМ» НАЧАЛ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ И ВОССТАНОВЛЕНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
14:34 06.12.2019

Все работы по установлению и восстановлению границ земельных участков по заказам физических лиц с ноября 2019 года выполняются сотрудниками проектного института «Белгипрозем» с обязательной видеофиксацией.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном комитете по имуществу, ежегодно «Белгипрозем» выполняет около 10 тысяч различных заказов. Из них в 2019 году доля заказов от физических и юридических лиц на проведение работ по установлению и восстановлению границ земельных участков составила 5776 заключенных договоров.

Как отметил генеральный директор Проектного института «Белгипрозем» Владимир Шалыпин, почти в 100% случаев обращений граждан, которые поступают на предприятие, они касаются вопроса установления границ.

«Для того чтобы не теряться в догадках, кто прав – исполнитель или заказчик, была ли донесена последнему в полном объеме вся необходимая информация, имела ли место нетактичность с чьей-либо стороны, и было принято решение вести полевые работы с видеофиксацией», – пояснил генеральный директор предприятия.

Он рассказал, что видеофиксация уже успела зарекомендовать себя как надежный барьер от некачественно выполняемых работ, повышающий самодисциплину исполнителя. Данный способ, по словам В. Шалыпина, позволяет без выезда на место установить полный контроль качества полевых работ. В. Шалыпин также добавил, что наличие видеофайла теперь является обязательным условием для сдачи землеустроительного дела на предприятии.

Все технические моменты применения данной технологической новации Белгипрозем планирует отработать на практике в течение нескольких ближайших месяцев. Затем планируется обсудить вопрос о целесообразности внесения пункта об обязательности видеофиксации полевых землеустроительных работ в нормативную документацию.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 22.11.2019
валюта курс
EUR 2.2682
USD 2.0479
RUB 3.2090
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 06.12.2019
валюта курс +/-
EUR 2.3479 +0.0007
USD 2.1154 -0.002
RUB 3.3195 +0.0024
все курсы архив

Курсы в банках
на 06.12.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3450 2.3490
USD 2.1140 2.1170
RUB 3.3150 3.3200
подробнее

Конвертация в банках
на 06.12.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1090 1.1130
EUR/RUB 70.6500 71.0000
USD/RUB 63.6000 64.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте