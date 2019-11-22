Все работы по установлению и восстановлению границ земельных участков по заказам физических лиц с ноября 2019 года выполняются сотрудниками проектного института «Белгипрозем» с обязательной видеофиксацией.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном комитете по имуществу, ежегодно «Белгипрозем» выполняет около 10 тысяч различных заказов. Из них в 2019 году доля заказов от физических и юридических лиц на проведение работ по установлению и восстановлению границ земельных участков составила 5776 заключенных договоров.

Как отметил генеральный директор Проектного института «Белгипрозем» Владимир Шалыпин, почти в 100% случаев обращений граждан, которые поступают на предприятие, они касаются вопроса установления границ.

«Для того чтобы не теряться в догадках, кто прав – исполнитель или заказчик, была ли донесена последнему в полном объеме вся необходимая информация, имела ли место нетактичность с чьей-либо стороны, и было принято решение вести полевые работы с видеофиксацией», – пояснил генеральный директор предприятия.

Он рассказал, что видеофиксация уже успела зарекомендовать себя как надежный барьер от некачественно выполняемых работ, повышающий самодисциплину исполнителя. Данный способ, по словам В. Шалыпина, позволяет без выезда на место установить полный контроль качества полевых работ. В. Шалыпин также добавил, что наличие видеофайла теперь является обязательным условием для сдачи землеустроительного дела на предприятии.

Все технические моменты применения данной технологической новации Белгипрозем планирует отработать на практике в течение нескольких ближайших месяцев. Затем планируется обсудить вопрос о целесообразности внесения пункта об обязательности видеофиксации полевых землеустроительных работ в нормативную документацию.