По информации, поступившей от польской таможенной службы, с 4 по 27 декабря ориентировочно в пункте пропуска «Бобровники» (с белорусской стороны «Берестовица») будет идти работа по замене асфальтобетонного покрытия.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном пограничном комитете, в настоящее время замена покрытия проводится в польском пункте пропуска на выездном направлении, что влияет на ритмичность движения транспорта, следующего в Беларусь.