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ЭКОНОМИКА РБ
В ПУНКТЕ ПРОПУСКА «БОБРОВНИКИ» НА БЕЛОРУССКО-ПОЛЬСКОЙ ГРАНИЦЕ ДО 27 ДЕКАБРЯ МЕНЯЮТ АСФАЛЬТ - ГОСПОГРАНКОМИТЕТ
14:16 06.12.2019
По информации, поступившей от польской таможенной службы, с 4 по 27 декабря ориентировочно в пункте пропуска «Бобровники» (с белорусской стороны «Берестовица») будет идти работа по замене асфальтобетонного покрытия.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном пограничном комитете, в настоящее время замена покрытия проводится в польском пункте пропуска на выездном направлении, что влияет на ритмичность движения транспорта, следующего в Беларусь.
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