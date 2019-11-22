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ЭКОНОМИКА РБ
КОМПАНИЯ LIFE:) ДАРИТ АБОНЕНТАМ БЕСПЛАТНЫЙ БЕЗЛИМИТНЫЙ ИНТЕРНЕТ НА ТРИ МЕСЯЦА
13:38 06.12.2019
Телеком-оператор Life:) дарит всем абонентам тарифов «Шейк» и Play возможность пользоваться безлимитным интернетом бесплатно в течение трех месяцев.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе компании, при подключении новой SIM-карты с одним из этих тарифов «Безлимит интернета» на 3 месяца за 0 рублей будет включен в тариф по умолчанию. По истечении трех месяцев услуга продлится за 0,99 руб./мес.
Кроме того, для новых абонентов сейчас действуют скидки на абонентскую плату. При подключении новой SIM-карты в салонах Минской, Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской и Могилевской областей (за исключением самих областных центров) действует акция: первый год абонплата ― 5 руб./мес., а потом еще год ― 9,9 руб./мес.
При подключении в Минске, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно или Могилеве ― скидка на год: 7,9 руб./мес. вместо обычных 11,9 руб./мес.
Бесплатный безлимит могут подключить и абоненты, которые уже обслуживаются на этих тарифах. Условия те же: три месяца за 0 руб., дальше за 0,99 руб./мес.
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