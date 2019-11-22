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ЭКОНОМИКА РБ
УТВЕРЖДЕН ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН В РЕГИОНАХ РЕСПУБЛИКИ РУКОВОДИТЕЛЯМИ МИНИСТЕРСТВ И ВЕДОМСТВ В ДЕКАБРЕ
13:09 06.12.2019
Руководители республиканских органов государственного управления и иных государственных организаций, подчиненных правительству, проведут в декабре личные приемы граждан в регионах республики.
Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, 11 декабря в Лидском райисполкоме проведет прием министр спорта и туризма Сергей Ковальчук.
20 декабря в ОАО «Техника связи ОАО «Оршанский авиаремонтный завод» состоится прием председателем Государственного военно-промышленного комитета Романом Головченко
На 27 декабря запланирован прием министром связи и информатизации Константином Шульганом в Солигорском райисполкоме.
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