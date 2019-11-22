ЭКОНОМИКА РБ

УТВЕРЖДЕН ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН В РЕГИОНАХ РЕСПУБЛИКИ РУКОВОДИТЕЛЯМИ МИНИСТЕРСТВ И ВЕДОМСТВ В ДЕКАБРЕ

13:09 06.12.2019 Руководители республиканских органов государственного управления и иных государственных организаций, подчиненных правительству, проведут в декабре личные приемы граждан в регионах республики. Как сообщает Национальный правовой интернет-портал, 11 декабря в Лидском райисполкоме проведет прием министр спорта и туризма Сергей Ковальчук. 20 декабря в ОАО «Техника связи ОАО «Оршанский авиаремонтный завод» состоится прием председателем Государственного военно-промышленного комитета Романом Головченко На 27 декабря запланирован прием министром связи и информатизации Константином Шульганом в Солигорском райисполкоме.