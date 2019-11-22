Для столичных автобусных маршрутов №61 «ДС Ангарская-4 – Селицкого» и №8 «ДС Сухарево-5 - Люцинская» с 10 декабря учреждаются новые остановочные пункты.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в ГП «Столичный транспорт и связь», в связи с обустройством новых остановочных площадок по ул. Селицкого с 10 декабря для автобуса №61 учреждаются остановки «Завод ЖБИ» в обоих направлениях в районе перекрестка ул. Селицкого и местного проезда в направлении ОП «Селицкого, 11».

Одновременно отменяется заезд автобусов маршрута №61 в разворотное кольцо автобусного маршрута №9 возле завода ЖБИ.

В связи с обустройством новой остановочной площадки с 10 декабря для автобуса №8 «ДС Сухарево-5 - Люцинская» учреждается новая остановка «Школа №56» по ул. Каменногорской при движении в направлении ДС Сухарево-5.