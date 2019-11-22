ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
06.12.2019

 

 Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Подписка
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


КОМИТЕТ «МИНСКОБЛИМУЩЕСТВО» ПРОДАЛ НА АУКЦИОНЕ ПЯТЬ ОБЪЕКТОВ НА 540 ТЫС. РУБЛЕЙ
12:04 06.12.2019

Комитет «Минскоблимущество» продал на аукционе разу пять объектов, расположенных на территории Минской области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, общая сумма от продажи неиспользуемого государственного имущества составила 540 тыс. рублей.

Два объекта недвижимого имущества «ушли с молотка»в Несвижском районе. Нового хозяина обрела производственная база в составе 33 капитальных строений, расположенная в г.п. Городея. Комплекс зданий и сооружений нефтебазы планируется использовать для размещения объектов химического производства.

В бывшей пожарно-аварийной спасательной части в Несвиже новый собственник планирует разместить торговый объект.

Также новых собственников нашли три объекта в Минском районе: автовесовая в д. Василевщина, склад и гаражи в аг. Самохваловичи. На базе автовесой планируется разместить гараж. Склад и гаражи покупатели планируют использовать по целевому назначению.
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют в режиме on-line
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 22.11.2019
валюта курс
EUR 2.2682
USD 2.0479
RUB 3.2090
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 05.12.2019
валюта курс +/-
EUR 2.3472 +0.0008
USD 2.1174 -0.0009
RUB 3.3171 +0.0163
все курсы архив

Курсы в банках
на 06.12.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.3450 2.3490
USD 2.1140 2.1170
RUB 3.3150 3.3200
подробнее

Конвертация в банках
на 06.12.2019
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1090 1.1130
EUR/RUB 70.6500 71.0000
USD/RUB 63.6000 64.0000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2019, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте