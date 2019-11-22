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ЭКОНОМИКА РБ
КОМИТЕТ «МИНСКОБЛИМУЩЕСТВО» ПРОДАЛ НА АУКЦИОНЕ ПЯТЬ ОБЪЕКТОВ НА 540 ТЫС. РУБЛЕЙ
12:04 06.12.2019
Комитет «Минскоблимущество» продал на аукционе разу пять объектов, расположенных на территории Минской области.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомитете по имуществу, общая сумма от продажи неиспользуемого государственного имущества составила 540 тыс. рублей.
Два объекта недвижимого имущества «ушли с молотка»в Несвижском районе. Нового хозяина обрела производственная база в составе 33 капитальных строений, расположенная в г.п. Городея. Комплекс зданий и сооружений нефтебазы планируется использовать для размещения объектов химического производства.
В бывшей пожарно-аварийной спасательной части в Несвиже новый собственник планирует разместить торговый объект.
Также новых собственников нашли три объекта в Минском районе: автовесовая в д. Василевщина, склад и гаражи в аг. Самохваловичи. На базе автовесой планируется разместить гараж. Склад и гаражи покупатели планируют использовать по целевому назначению.
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