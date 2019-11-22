В Беларуси есть все необходимое для организации делового и корпоративного туризма. Об этом заявил заместитель министра спорта и туризма Михаил Портной на заседании общественно-консультативного совета по туризму при Минспорта и туризма, а также рабочей группы по развитию делового туризма межведомственного экспертно-координационного совета по туризму при Совета министров.

По его словам, республика имеет выгодное географическое расположение в центре Европы, динамично развивающуюся экономику, богатое историческое и культурное наследие, живописные природные ландшафты, высокой стандарт гостиничной сети и ресторанного сервиса, профессиональные кадры.

«У Республики Беларусь сформирован положительный имидж страны как переговорной площадки. Мы все чаще становимся форумом для международных политических, спортивных и туристических мероприятий. В стране постепенно улучшается бизнес-климат, чему во многом способствует либерализация визового режима. Ежегодно проводятся не только многочисленные торговые выставки и ярмарки, но и международные конгрессы, конференции и симпозиумы самого высокого уровня. Крупные игроки белорусского туристического рынка успешно проводят ознакомительные и рекламные туры для своих партнеров из разных стран», - сказал Михаил Портной.

Заместитель министра спорта и туризма отметил, что все большую популярность во всем мире приобретает деловой туризм. Он является одной из ведущих, высокорентабельных и наиболее динамично развивающихся отраслей мировой экономики.

Тем не менее, по мнению заместителя министра, потенциал этого вида туризма в нашей стране пока не используется в полной мере.

Опыт соседей показывает, что не требуется значительного привлечения дополнительных финансовых средств для того, чтобы активнее продвигать экономические возможности Беларуси, тем более, что крупнейшие промышленные и сельскохозяйственные предприятия страны сами заинтересованы в этом и проводят большую работу на внешнем рынке.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Министерства спорта и туризма, в ходе дискуссии была поддержана идея создания национального конгресс-бюро по привлечению бизнес-туристов. Это своего рода «одно окно» для зарубежных заказчиков и организаторов деловых мероприятий.

Конгресс-бюро должно выполнять роль маркетингового инструмента по продвижению страны на международном рынке деловых событий и заниматься привлечение их в Беларусь.

Оно также должно продвигать инфраструктурные возможности нашей страны за рубежом, влиять на увеличение объема потока зарубежных деловых туристов.

Вторая часть заседания была посвящена теме организации работы гостиничной инфраструктуры.

Как отметил Михаил Порной, многое уже сделано, «мы постепенно приближаемся к высоким мировым стандартам, тем не менее проблемы по-прежнему существуют».

В том числе по работе маркетинговых служб, сертификации гостиничных услуг, уровню профессиональной квалификации персонала, созданию условия для людей с ограниченными физическими возможностями.

Было отмечено, что Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации разработал проект нового государственного стандарта СТБ «Услуги гостиниц. Общие требования и классификация гостиниц», в обсуждении которого предложено принять участие всем заинтересованным.

В обсуждении повестки дня приняли участие генеральный директор Центра стратегического развития «Маркетинговые системы», руководитель проекта MICE in MINSK Анатолий Акантинов, начальник филиала «Белинтурист» Республиканского УП «ЦЕНТРКУРОРТ» Алексей Стрельченко, начальник отдела сертификации услуг Белорусского государственного института стандартизации и сертификации Татьяна Смирнова и другие.