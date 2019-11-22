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ЭКОНОМИКА РБ


СТРАХОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ БЕЛАРУСИ ЗА ЯНВАРЬ-ОКТЯБРЬ 2019 ГОДА УВЕЛИЧИЛИ СБОР ВЗНОСОВ НА 13,0%
11:12 06.12.2019

Страховые организации республики собрали за январь-октябрь 2019 года 1141,9 млн рублей взносов по прямому страхованию и сострахованию.

Как проинформировали ЭКОПРЕСС в Минфине, поступления за десять месяцев текущего года увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 13,0%.

По добровольным видам страхования за январь-октябрь 2019 года страховые взносы составили 707,0 млн. рублей, что на 105,4 млн. рублей больше, чем в аналогичном периоде 2018 года.

Страховые взносы по обязательным видам страхования за январь-октябрь 2019 года – 434,9 млн. рублей, что на 26,0 млн. рублей больше, чем в аналогичном периоде 2018 года.

Доля добровольных видов страхования в общей сумме страховых взносов составляет 61,9% (за январь-октябрь 2018 года – 59,5%).

За январь-октябрь 2019 года выплаты страхового возмещения и страхового обеспечения в целом по республике составили 580,9 млн. рублей, что на 79,5 млн. рублей больше, чем в аналогичном периоде 2018 года. Уровень страховых выплат в общей сумме страховых взносов за январь-октябрь 2019 года составил 50,9% (за январь- октябрь 2018 года – 49,6%).

За январь-октябрь 2019 года страховыми организациями перечислено в бюджет и внебюджетные фонды 107,7 млн. рублей (за январь-октябрь 2018 года – 106,3 млн. рублей), из них 59,6 млн. рублей –налоги и неналоговые платежи в бюджет, 48,1 млн. рублей – платежи во внебюджетные фонды (за январь-октябрь 2018 года – 58,7 млн. рублей и 47,6 млн. рублей соответственно).

Численность работников списочного состава страховых организаций на 1 октября 2019 года составила 8812 человек (на 1 октября 2018 года – 8926 человек).
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