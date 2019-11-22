Начальник отдела собственной безопасности Минской региональной таможни Евгений Слюньков проведет 9 декабря прямую телефонную линию на тему «Меры, принимаемые таможенными органами, по противодействию коррупции».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в МРТ, задать интересующие вопросы по теме можно с 10.00 до 11.00 по телефону (017) 218-95-45.

«Напоминаем, что в Минской региональной таможне действует телефон доверия (017) 218-95-45, на который принимаются сообщения о фактах и действиях коррупционной направленности, совершенных должностными лицами Минской региональной таможни. Если действия сотрудников таможни по отношению к Вам носили неправомерный характер, или Вы стали свидетелем их противоправной деятельности, а также располагаете подобной информацией, звоните. Полная конфиденциальность гарантируется. Телефон доверия не предназначен для консультирования», – отметили в МРТ.

9 декабря по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН отмечается Международный день борьбы с коррупцией. В 2003 году в Мексике была открыта к подписанию Конвенция ООН против коррупции. Этот документ обязывает подписавшие его государства проводить политику противодействия коррупции. Беларусь подписала конвенцию в 2004 г.