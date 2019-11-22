Международные резервные активы Беларуси на 1 декабря 2019 года, по предварительным данным, составили 9158,9 млн долларов США (в эквиваленте).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Национального банка Беларуси, за ноябрь 2019 года золотовалютные резервы снизились на 34,9 млн долларов США (на 0,4%) после роста в октябре 2019 года на 362,9 млн долларов США (на 4,1%).

Снижение уровня международных резервных активов по итогам ноября обусловлено плановым погашением правительством и Национальным банком Беларуси внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на общую сумму 193 млн долларов США.

Поддержанию уровня золотовалютных резервов в ноябре способствовали покупка иностранной валюты Национальным банком на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа» и поступление иностранной валюты в бюджет, в том числе от взимания экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты.

Согласно Основным направлениям денежно-кредитной политики на 2019 год объем международных резервных активов на 1 января 2020 года должен составить не менее 7,1 млрд долларов США.