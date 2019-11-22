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ЭКОНОМИКА РБ
ИМУЩЕСТВО РУПП «ГРОДНОТЕКСТИЛЬ» ПОВТОРНО ВЫСТАВЯТ НА ТОРГИ 22 ДЕКАБРЯ
09:43 06.12.2019
22 декабря 2019 года состоится повторный аукцион по продаже имущества РУПП «Гроднотекстиль».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в инспекции МНС по Гродненской области, предприятие находится в процедуре ликвидации и имеет неисполненные налоговые обязательства.
Организатор аукциона - Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки».
Ознакомиться с составом имущества и условиями проведения торгов можно на сайте.
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