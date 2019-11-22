ЭКОНОМИКА РБ

ИМУЩЕСТВО РУПП «ГРОДНОТЕКСТИЛЬ» ПОВТОРНО ВЫСТАВЯТ НА ТОРГИ 22 ДЕКАБРЯ

09:43 06.12.2019 22 декабря 2019 года состоится повторный аукцион по продаже имущества РУПП «Гроднотекстиль». Как сообщили ЭКОПРЕСС в инспекции МНС по Гродненской области, предприятие находится в процедуре ликвидации и имеет неисполненные налоговые обязательства. Организатор аукциона - Гродненский филиал РУП «Институт недвижимости и оценки». Ознакомиться с составом имущества и условиями проведения торгов можно на сайте.